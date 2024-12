1 17 Tore von Stella-Marie Wendel reichten der HSG Hossingen-Meßstetten nicht zum Sieg. Foto: Loock/ALEX LOOCK

Die B-Jugend aus Hossingen-Meßstetten muss sich in der Bundesliga in Ettenheim knapp mit 28:31 geschlagen geben.









B-JUGEND BUNDESLIGA SG TG Altdorf/DJK Ettenheim – HSG Hossingen-Meßstetten 31:28 (16:11). Nach 60 hochspannenden Minuten und einem großen Kampf mussten sich die Heuberg-Mädels in Baden geschlagen geben. Nach schwachem Beginn hatten sie sich in einem heißen Kampf zurückgekämpft, um so bitterer, dass am Ende ein Niederlage stand.