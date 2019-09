Handball Großartige Heimserie beim HBW gerissen

"Es war ein Riesenkampf. Ich bin stolz darauf, wie sich die Truppe zurückgekämpft hat. Es waren ein zwei Fehler zu viel, sonst wären wir hier zum 30. Mal in Folge als Sieger von der Platte gegangen. Wir haben es lange Zeit nicht geschafft, vernünftig zu verteidigen", sagte HBW-Trainer Bürkle nach dem Match. Es war eine Begegnung in der beide Abwehrreihen nicht so richtig Zugriff auf die starken Angriffsformationen bekamen. Wie schon bei der 28:36-Niederlage gegen die Wetzlarer in der ersten Pokalrunde bereitete dem HBW besonders Linkshänder Cavor Probleme, auf der anderen Seite zeigte Neuzugang Lipovina im rechten Rückraum immer wieder seine Klasse.

Das Motto lautete: Wer sich einen Fehler leistete, wurde bestraft. Da sich die Quote bei beiden Kontrahenten nicht großartig unterschied, wechselten sie sich stets in der Führungsrolle ab. Cavor traf in Überzahl – Romas Kirveliavicius hatte schon seine zweite Zeitstrafe kassiert – zum 9:8 (16.) für die HSG, aber Lipovina antwortete mit einem Doppelpack und schoss das Bürkle-Team wieder mit 10:9 in Front. Nach dem 12:11 (21.) wendeten Lenny Rubin und Cavor das Blatt zu Gunsten der Gäste, und nach dem 12:14 hechelten die Hausherren einen Rückstand hinterher. Da die Fehlerquote bei ihnen nun anstieg, setzte sich Wetzlar nach einem Coast-to-coast-Treffer von Keeper Till Klimpke ins verwaiste HBW-Tor auf 19:15 ab. Lipovina sorgte dafür, dass die Gastgeber mit einem 16:19-Rückstand in die Pause gingen.