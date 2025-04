Die Weilstetter Frauen fahren in der Verbandsliga ihren zweiten Saisonsieg ein. Die HSG Albstadt schlägt in der Landesliga die HSG Rottweil.

VERBANDSLIGA FRAUEN

TV Weilstetten - HSG Heilbronn 37:31 (19:19). Einen herausragenden Tag – vor allem in der Offensive – erwischte der TV Weilstetten beim 37:31 gegen die HSG Heilbronn. Zu Beginn sah es nicht nach solch einem relativ deutlichen Sieg aus, denn nach über 20 ausgeglichenen Minuten, war es Heilbronn, das mit dem 15:13 (24.) für die erste Zwei-Tore-Führung der Begegnung sorgte. Nach 28 Minuten stand es sogar 18:15 für die HSG, doch in der restlichen Zeit der ersten Hälfte zeigten die „Füchsinnen“ zu was sie imstande sind , so dass bis zur Pause zum 19:19 ausgeglichen wurde. Der Beginn der zweiten Hälfte ging jedoch schief, nach 39 Minuten stand es 23:26. Dann blies Weilstetten zur Aufholjagd und bis zur 41. Minute wurde auf 27:27 ausgeglichen – nach dem 29:29 sogar sechs Treffer hintereinander erzielt. Danach ließen sich die „Füchsinnen“ den Sieg nicht mehr nehmen.

Lesen Sie auch

TV Weilstetten: Hertzler, Herre (4), Bisinger (6), Krohn (3), Wagner (3), Yildirim, Menzel, Maute (7), Schäfer (5), Hoffmann, Demmer, Herrmann (5), Schimon (4).

LANDESLIGA FRAUEN

HSG Albstadt – HSG Rottweil 39:34 (17:16). Von Beginn an war es ein zähes Ringen, in dem Albstadt nach zwischenzeitlichem 9:10-Rückstand (13.) mit drei Treffern hintereinander für die ersten Akzente sorgte. Danach war wieder Rottweil am Zug, das nach 35 Minuten mit 21:18 führte, doch Albstadt glich zum 22:22 (37.) aus. Bis zum Stand von 30:30 ließ sich kein Team abschütteln. Dann gab Albstadt jedoch Vollgas und setzte sich bis auf 39:34 ab.

HSG Albstadt: Pacic, Hanker, Rominger (3), Büttner (4), Herfort (11), Petznik (8), Siehler (2), Götz (2), Otterbach (1), Mayer, Schaudt (8), Puresevic, Wiest, Hanker.