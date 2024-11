Handball Frauen: HB Kinzigtal im Endspurt effektiver

In den letzten Minuten erzielte der HB Kinzigtal noch wichtige Tore und sicherte sich mit 33:27 den verdienten Sieg in Bühl. Mit diesen Auswärtssieg kann jetzt gestärkt gegen den Tabellennachbarn SG Maulburg/Steinen, gehen. Es wird kommenden Sonntag um 17 Uhr in Alpirsbach stattfinden.