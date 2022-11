1 Feilx Eisele geht ab sofort für den Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II auf Torejagd. Foto: Privat

Die Verantwortlichen des Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II reagieren auf die anhaltende Personalmisere und freuen sich, einen vielversprechenden Nachwuchsspieler vorzeitig nach Balingen lotsen zu können: Vom Bundesligisten Frisch Auf! Göppingen wechselt der A-Jugendliche Felix Eisele mit sofortiger Wirkung per Zweitspielrecht unter den Lochen.















Ursprünglich war der Wechsel erst zur kommenden Spielzeit geplant, doch beide Vereine konnten sich einigen, so dass Felix bereits am 1. November in Neuhausen/ Filder spielberechtigt ist. "Wir mussten reagieren, weil klar war, dass die 3 Spieler auf der Position für zwei Mannschaften zu wenig sind; dazu kam dann die Verletzung von Elias Fügel, das hat die Situation noch zusätzlich verschärft", erläutert Trainer Micha Thiemann. "Wir waren schon die ganze Zeit auf der Suche nach einem Rechtsaußen, und Felix war schon länger im Fokus, ich kenne ihn schon lange auch aus der HVW-Auswahl, dort ist er regelmäßig positiv aufgefallen."

Der Sportliche Leiter Guido Singer richtet einen besonderen Dank an den württembergischen Nachbarn aus Göppingen für die tolle Kooperation: "Göppingen hat Felix Eisele keine Steine in den Weg gelegt, der sich damit schon jetzt bei uns akklimatisieren und Stück für Stück Teil der Mannschaft werden kann." Sein neuer Trainer weiß um die Stärken des jungen Rechtsaußen, der auch noch sein Abitur bauen wird. "Felix lebt von seiner Schnelligkeit und Sprungkraft, hat alles, was ein junger Außen braucht. Wir wollen ihn möglichst schnell an den Männerbereich heranführen, geben ihm aber auch die nötige Zeit, die nächsten Schritte zu gehen", betont Thiemann.