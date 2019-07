Handball HBW-Coach mit Leistung zufrieden

Ein 33:30-Erfolg gegen den portugiesischen Double-Gewinner FC Porto, eine 26:34-Klatsche im Halbfinale gegen Frisch Auf Göppingen und zum Abschluss ein 33:26 im Spiel um Platz drei gegen den TVB Stuttgart. "Wichtig war, dass wir drei Spiele auf hohem Niveau hatten. Davon haben wir zwei gewonnen, deshalb ist das Fazit insgesamt positiv", sagt HBW-Trainer Jens Bürkle. "Gegen Porto haben wir es besonders in der ersten Halbzeit vorne und hinten sehr gut gemacht. Gegen Stuttgart war es auch gut, wir wissen aber auch, dass der TBV nicht mit einer derart ersatzgeschwächten Mannschaft in der 1. Liga antreten wird", so Bürkle.

Bleibt noch der Vergleich mit Frisch Auf Göppingen im Halbfinale des Turniers. "Das war sehr lehrreich. Im Nachhinein freue mich über dieses Spiel am meisten, weil das am besten die Realität widergespiegelt und gezeigt hat, was passieren kann, wenn man in der Offensive zu leichtsinnig mit dem Ball umgeht. Uns sind 13 technische Fehler unterlaufen, wir haben 17 Tore über den Gegenstoß kassiert. Das sind Dinge, an denen wir arbeiten werden. Göppingen ist erst mal sehr weit weg für uns. Wir hatten aber auch richtig gute Phasen in diesem Spiel", sagt Bürkle.

Die Voraussetzungen, unter denen die beiden Teams das Schwaben-Derby bestritten, waren jedoch nicht miteinander zu vergleichen. Der HBW hatte am Freitag gegen Porto doch einiges an Kraft gelassen, "weil wir unbedingt gewinnen wollten, um am zweiten Tag einen Top-Gegner zu haben", so Bürkle. Bei Frisch Auf sah das anders aus. Das Team von Trainer Hartmut Mayerhoffer, das im Endspiel der HSG Wetzlar nach einer 27:20-Führung noch mit 35:36 nach Siebenmeterwerfen unterlag, hatte beim 47:18 gegen Landesligist TSV Altensteig einen ungleich leichteren Aufgalopp.