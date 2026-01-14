Zum Start der europäischen Titelkämpfe geben unsere regionalen Trainer ihre Expertise ab und beantworten vier Fragen rund um das Event in Skandinavien.
Am Donnerstag startet die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer mit den drei skandinavischen Gastgebern Dänemark, Schweden und Norwegen. Nach dem Erreichen der WM-Silbermedaille der deutschen Frauen im vergangenen Jahr blickt Handball-Deutschland nun gespannt auf das Männer-Team, um ihren Cheftrainer Alfred Gislason. Die regionalen EM-Experten in diesem Jahr sind Miriam Hirsch (Cheftrainerin, TusSies Metzingen, 1. Bundesliga der Frauen), Matthias „Matti“ Flohr (Cheftrainer, HBW Balingen-Weilstetten, 2. Bundesliga der Männer), Dominik Koch (Co-Trainer, HSG Albstadt, Regionalliga der Männer) und André Röthlingshöfer (Cheftrainer, HSG Hossingen-Meßstetten, Verbandsliga der Frauen), sie werden den Turnierverlauf aufmerksam verfolgen und für uns analysieren.