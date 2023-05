Trainer Markus Baur kickte nach der Schlusssirene wütend ein Loch in die Luft, die Spieler von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen starrten einfach nur fassungslos ins Leere: Die Enttäuschung über das 29:31 (18:16) im Halbfinale des Final-Four-Endturniers der European League gegen BM Granollers war riesig. „Wir haben einfach viel zu viel verballert und dadurch verpasst, wegzuziehen“, klagte Baur. Und Rückraumspieler David Schmidt fasste die verpasste Finalchance aus Sicht des EHF-Pokal-Siegers der Jahre 2011, 2012, 2016 und 2017 treffend zusammen: „Das Ganze ist unglaublich frustrierend.“

Unter anderem brachte das Frisch-Auf-Team, das ab der 19. Minute auf Kapitän Tim Kneule (Pferdekuss) verzichten musste, vier Siebenmeter nicht im Tor der kampfstarken Spanier unter. Dreimal Marcel Schiller und einmal Kevin Gulliksen scheiterten. Nicht nur durch diese Fehlwürfe verpassten es die zu unkonzentrierten Grün-Weißen, ihren Vorsprung weiter auszubauen, zum Beispiel bei der 21:18-Führung (36.). Beim 26:25 (50.) lag Göppingen vor den 3800 Zuschauern letztmals vorne. Danach kamen zu den Fehlwürfen auch technische Unzulänglichkeiten und unvorbereitete Abschlüsse hinzu. Außerdem hatten die Spanier ein klares Plus auf der Torwartposition (16 Paraden gegenüber insgesamt sechs von Marin Sego und Daniel Rebmann).

Finale Füchse – Granollers

Granollers drehte das Spiel und untermauerte, dass die Campushalle in Flensburg ein gutes Pflaster für die Katalanen ist. Im Viertelfinale hatte das Team von Trainer Antonio Rama Garcia überraschend Final-Four-Gastgeber SG Flensburg-Handewitt ausgeschaltet. Die Krone könnte sich der spanische Vizemeister an diesem Sonntag (18 Uhr/DAZN) aufsetzen. Dann geht es im Finale gegen die Füchse Berlin. Der Bundesliga-Dritte hatte im ersten Halbfinale Montepellier HB mit 35:29 besiegt.

Gegen das französische Spitzenteam tritt Frisch Auf nun am Sonntag (15.30 Uhr) im Spiel um Platz drei an. Ob der große Frust bis dahin aus den Kleidern geschüttelt ist? Wie auch immer, für David Schmidt steht fest: „Wir haben hier 350 Fans in Flensburg dabei, schon allein für sie haben wir die Pflicht, uns den Allerwertesten aufzureißen.“

Die sehr enttäuschende Bundesligasaison – vier Spieltage vor Schluss rangiert Frisch Auf auf Platz 14 – hätte der Vorjahresfünfte nur mit einem Titel in Flensburg retten können.

Keine Wiedergutmachung

Das ist nun nicht mehr möglich, genauso wenig wie die Teilnahme am internationalen Wettbewerb in der neuen Saison. „Wir wollten in Flensburg Wiedergutmachung für die enttäuschenden Auftritte in der Liga betreiben, das ist uns leider nicht gelungen“, sagte Kreisläufer Kresimir Kozina, der im Halbfinale gemeinsam mit Rückraumspieler Josip Sarac (je 5) bester Werfer seines Teams war.

Der Kader gebe auf jeden Fall mehr her, meinte der kroatische Nationalspieler. Dann schob Kozina noch eine Bemerkung hinterher, die bei dem ganzen Frust etwas Positives enthalten sollte: „Vielleicht können wir uns ohne die Europapokal-Teilnahme in der Liga in der neuen Runde stabilisieren.“ Treffender wäre gewesen: Frisch Auf muss sich in der neuen Runde stabilisieren.

Aufstellungen

Granollers Luan da Rosa 1 (1.-60.), Guardia (bei einem 7m); Yusuf 6, Torriani 1, Gurri 9, Romero, Rey, Salinas 3, Reguart, De Sande, Amigo, Guijarro, Castillo, Franco i Miro 5, Roca, Garcia 6/1.

Frisch Auf Sego (1.-24., 54.-60.), Rebmann (24.-54.); Neudeck, Kneule 1, Duarte, Lindenchrone 4, Heymann 1, Sarac 5, Blagotinsek, Schiller 4/3, Goller, Gulliksen 3, Hermann, Kozina 5, Malus 2, Schmidt 4.

Sorgen um Heymann

Verletzung

Zum enttäuschenden Ergebnis des Halbfinales gegen BM Granollers kamen bei Frisch Auf Göppingen Sorgen um Sebastian Heymann. Der Rückraumspieler humpelte mit Knieproblemen vom Feld. Wie schwer die Verletzung des Rechtshänders ist, der schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich hat, ist noch offen. (jüf)

Restprogramm

MT Melsungen – Frisch Auf (1. Juni, 19.05 Uhr), Frisch Auf – Füchse Berlin (4. Juni, 16.05 Uhr), VfL Gummersbach – Frisch Auf (8. Juni, 19.05 Uhr), Frisch Auf – THW Kiel (11. Juni, 15.30 Uhr).