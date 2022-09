9 Rückraumspieler Josip Sarac (li., gegen Lemgos Jan Brosch) warf sieben Tore für Frisch Auf. Foto: Baumann/Julia Rahn

Frisch Auf Göppingen hat sich in der European League mit einem 28:24 im Hinspiel gegen den TBV Lemgo Lippe eine passable Ausgangsposition erkämpft. Doch die Entscheidung um den Einzug in die Gruppenphase fällt im Rückspiel, das ein heißer Tanz werden dürfte.















Am Ende war der Jubel bei den 3200 Zuschauern in der EWS-Arena groß, doch entschieden ist der Einzug in die Gruppenphase der European League noch lange nicht. Nach dem 28:24-Hinspielsieg von Frisch Auf Göppingen gegen den Handball-Bundesligarivalen aus Lemgo, dürfte es im Rückspiel am 4. Oktober (18.45 Uhr/livestream auf SprungwurfTV) noch einmal spannend werden. „Das war ein packender Fight, wir sind cool geblieben und haben uns am Ende mutig präsentiert“, sagte Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer, der vor allem seine Abwehr lobte: „Das war eine deutliche Steigerung, in der Deckung werden wir zunehmend stabiler.“

20:21 hinten

Beim Stand von 20:21 (49.) sah es sogar nach einer richtig schlechten Ausgangsposition für Frisch Auf aus, das nach der 9:5-Führung im Angriff einen zerfahrenen Auftritt mit wenig Spielfluss hinlegte. In den letzten zehn Minuten zeigte der Vorjahresfünfte dann aber starke Kämpferqualitäten und brachte teils schwierige Würfe im Tor unter.

Der eingewechselte Keeper Marin Sego parierte drei wichtige Bälle, vorne nutzten Till Herrmann, Tobias Ellebaek und der beste Werfer Josip Sarac (7 Tore) energisch ihre Chancen. Vor dem Rückspiel in einer Woche empfängt Frisch Auf am Sonntag (16.05 Uhr) in der Liga den VfL Gummersbach. Lemgo muss bereits am Donnerstag (19.05 Uhr/Porsche-Arena) beim TVB Stuttgart antreten, dessen neuer Trainer Michael Schweikardt sich auf der Tribüne der EWS-Arena eifrig Notizen machte.

Kehrmann mit Kampfansage

„Die Jungs spielen lieber, als zu trainieren“, sagte TBV-Trainer Florian Kehrmann auf die Frage nach dem Kräfteverschleiß. Und mit Blick auf das Rückspiel sprach er gleich eine Kampfansage aus: „Wir werden Frisch Auf mit allem bekämpfen, was wir haben. Das verspreche ich.“ Kollege Mayerhoffer ist darauf vorbereitet: „Das war erst die erste Halbzeit, wir wissen, was uns in Lemgo erwartet.“

Aufstellungen

Frisch Auf Rebmann (1.-51.), Sego (51.-60.); Eisele (ne.), Kneule 4, Duarte, Lindenchrone 1, Sarac 7, Ellebaek 3, Blagotinsek 1, Schiller 2/2, Goller 1, Hermann 2, Kozina 4, Malus, Schmidt 3.

TBV Kastelic (1.-14., 57.-60.), Zecher (14.-57.); Hutecek 3, Zehnder 7/3, Brosch 4, I. Guardiola 2, Simak, Laerke, Schagen 3, Blauuw, Schwarzer, Suton 1, Zerbe, Versteijnen 2, G. Guardiola 2.