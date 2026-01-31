Die Bank-Rolle von Andreas Wolff im Hauptrundenspiel der DHB-Auswahl gegen Dänemark sorgt in der Heimat für Irritationen und Kritik. Vor dem EM-Finale keilt der Torhüter zurück.
Herning - Andreas Wolff hat mit wütender Kritik auf die Torwart-Diskussion nach dem verlorenen EM-Hauptrundenspiel der deutschen Handballer gegen Dänemark reagiert. "Ich finde es David gegenüber unfassbar respektlos, wie mit dieser Thematik umgegangen wurde und wird. Das war total despektierlich und regt mich tierisch auf", schimpfte Wolff vor dem Wiedersehen mit den Dänen im EM-Endspiel am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und Dyn) in Richtung einiger Experten.