Handball-EM Umfrage: Vertrauen ins deutsche Team – Vorfreude auf die Färöer Inseln

Die Handball-Experten aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis blicken auf die an diesem Donnerstag beginnende Europameisterschaft. Dänemark ist der große Favorit.
Die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer startet an diesem Donnerstag in Dänemark, Schweden und Norwegen. Insgesamt nehmen 24 Nationen an dem Turnier teil. Deutschland bestreitet seine Vorrundenspiele der Handball-EM in der Jyske Bank Boxen in Herning (Dänemark). Gegen Österreich (Donnerstag, 20.30 Uhr) geht es los. Dem Team um Coach Alfred Gislason wird einiges zugetraut. Der große Favorit ist Dänemark. Wir hörten uns bei den Handball-Experten im Schwarzwald-Baar-Kreis um.