Die deutschen Handballer haben bei der EM das Aus abgewendet und gehen nach dem Sieg gegen Spanien mit großer Zuversicht in die Hauptrunde. Der Traum vom Halbfinale lebt weiter.
Herning - Befreit von allen Jobängsten erklärte Alfred Gislason entspannt und locker die EM-Auferstehung der deutschen Handballer. "Ich habe an ihre Stärken appelliert und gesagt, sie sollen es genießen, bei diesem Turnier zusammen zu sein. Das haben sie gemacht", berichtete der Bundestrainer nach dem Einzug der DHB-Auswahl in die Hauptrunde durch das 34:32 gegen Spanien.