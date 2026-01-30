Dagur Sigurdsson schimpft und die EHF reagiert: Künftig könnte es bei Europameisterschaften eine Viertelfinalrunde geben. Schon bei der Frauen-EM im Dezember soll es Anpassungen geben.
Herning - Die Wutrede des kroatischen Nationaltrainers Dagur Sigurdsson hat die Europäische Handballföderation dazu veranlasst, die künftigen EM-Spielpläne anzupassen. Sogar die Einführung einer Viertelfinalerunde ist im Gespräch. "Um die Belastung für die Spieler zu verringern und allen Teilnehmern ein optimales Gleichgewicht zwischen Ruhe- und Reisetagen zu ermöglichen", teilte der Verband wenige Stunden vor dem Halbfinale zwischen Deutschland und Kroatien (17.45 Uhr/ARD/Dyn) mit.