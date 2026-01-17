Deutschlands EM-Handballer sind weit weg von einer Medaillenform und leisten sich gegen Serbien reihenweise Fehler. Am Montag wartet ein noch besserer Gegner.
Herning - Deutschlands Handballer haben zum ersten Mal überhaupt ein Pflichtspiel gegen Serbien verloren und müssen um den Einzug in die EM-Hauptrunde zittern. Zwei Tage nach dem Auftaktsieg gegen Österreich musste sich die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason im dänischen Herning mit 27:30 (17:13) geschlagen geben. Jeweils sechs Tore von Deutschlands besten Werfern Miro Schluroff und Renars Uscins reichten nicht, um die Niederlage abzuwenden.