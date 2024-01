Handball-EM in Deutschland: Kann Kai Häfner gegen Nordmazedonien spielen?

Handball-EM in Deutschland

1 Kai Häfners Einsatz am Sonntag gegen Nordmazedonien ist fraglich. Foto: IMAGO/camera4+/IMAGO/Tilo Wiedensohler

Linkshänder Kai Häfner vom TVB Stuttgart wird zum zweiten Mal Papa, deshalb ist er derzeit nicht bei der Handball-Nationalmannschaft. Ob er im zweiten EM-Spiel am Sonntag gegen Nordmazedonien am Ball sein kann, ist weiter offen.









Link kopiert



Der Grund für sein Fehlen ist erfreulich: Kai Häfner wird zum zweiten Mal Vater. Deshalb war der Handball-Nationalspieler sofort nach dem Eröffnungsspiel gegen die Schweiz (27:14) am vergangenen Mittwoch aus Düsseldorf abgereist. Doch offenbar ließ sich das Baby dann mehr Zeit, das Licht der Welt zu erblicken als erwartet. Häfner und seine Ehefrau Saskia haben die Stauferklinik in Schwäbisch Gmünd am Freitag wieder verlassen.