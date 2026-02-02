Mit der Silbermedaille um den Hals blicken Deutschlands Handballer auf die Heim-WM 2027. Der Rückstand auf Dänemarks Überflieger wird kleiner. Das schönste Kompliment kommt von Welthandballer Gidsel.
Herning - Beim Selfie und Kaltgetränk mit Bundeskanzler Friedrich Merz schien die größte Enttäuschung über das verlorene EM-Finale bereits verflogen. Als die deutschen Handballer dann kurz vor Mitternacht in dicken Winterjacken in der verwaisten Silkeborger Innenstadt zum Team-Dinner eintrafen, hatte Andreas Wolff schon die erste Kampfansage an die Konkurrenz geschickt.