In einer dramatischen Schlussphase gegen Serbien zählt der deutsche Ausgleich nicht, weil der Bundestrainer zu früh auf einen Knopf drückt. Was Kapitän Golla dazu sagt und wie das DHB-Team reagiert.
Herning - Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat die volle Verantwortung für seinen folgenschweren Auszeit-Patzer in der dramatischen Schlussphase gegen Serbien genommen. "Das ist natürlich fatal aus meiner Sicht und geht völlig auf mich. Ich wollte das Timeout nehmen, wo wir gerade vollzählig sind. Leider habe ich dann den Bruchteil einer Sekunde zu früh gedrückt", erklärte der Isländer nach der überraschenden 27:30-Niederlage der deutschen EM-Handballer im zweiten Vorrundenspiel.