Handball-EM: Endspiel für DHB-Coach Gislason? Verband lässt Zukunft offen

Das EM-Vorrundenfinale der deutschen Handballer gegen Spanien hat richtungweisenden Charakter. Es geht nicht nur um das Weiterkommen, sondern auch den Job des Bundestrainers.
Silkeborg - Den deutschen Handballern droht bei der Europameisterschaft das historische Vorrunden-Aus - und Bundestrainer Alfred Gislason in diesem Fall der Verlust seines Jobs. Sollte die DHB-Auswahl im Duell mit Spanien heute Abend (20.30 Uhr/ZDF/Dyn) erstmals den Einzug in die EM-Hauptrunde verpassen, dürfte der 66 Jahre alte Isländer kaum noch im Amt zu halten sein.