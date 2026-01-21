Handball-EM: Altensteiger Team-Manager traut Deutschland jetzt alles zu

Das deutsche Team sorgt bei der Handball-EM wieder für Begeisterung. Jochen Holzäpfel vom TSV Altensteig traut ihm viel zu – und hofft auch auf einen Effekt für seinen eigenen Verein.
Deutschland ist wieder im Handball-Fieber! Spätestens nach dem überraschenden 34:32-Sieg gegen Spanien bei der Europameisterschaft in Dänemark, durch den das DHB-Team sogar Gruppensieger wurde, richten sich alle Augen auf die Jungs von Bundestrainer Alfred Gislason. Natürlich auch beim TSV Altensteig, dem erfolgreichsten Handball-Verein aus dem Kreis Calw. Dessen Team-Manager Jochen Holzäpfel zeigt im Gespräch mit unserer Redaktion auf, wie er die deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft einschätzt, welchen Effekt er sich für den Handball in der Region erhofft und für wie realstisch er es hält, dass der TSV Altensteig in der Oberliga noch die Kurve kriegt.