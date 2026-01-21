An diesem Donnerstag geht es für das DHB-Team bei der EM schon um 15.30 Uhr los gegen Portugal. Die anderen deutschen Hauptrundenspiele werden später angepfiffen. Eine Übersicht.
Zum Auftakt geht es gegen den WM-Vierten und Dänemark-Bezwinger Portugal, den Abschluss bildet das Duell mit Europameister Frankreich – und dazwischen warten mit Norwegen und Weltmeister Dänemark zwei weitere Top-Teams. Auf der Jagd nach der ersten EM-Medaille seit zehn Jahren stehen die deutschen Handballer in der Hauptrunde ausnahmslos vor großen Herausforderungen.