Gelingt den Handballern der TG Schömberg der Durchmarsch? Im ersten Relegationsspiel zum Aufstieg in die Oberliga empfangen die Stauseestädter am Samstag um 20 Uhr den TuS Altenheim.

Zwei herausragende Spielzeiten hat die TG Schömberg hinter sich. In der vergangenen Saison 2023/24 gelang in eindrucksvoller Manier ohne einen einzigen Verlustpunkt die Landesliga-Meisterschaft.

TG findet sich in der Verbandsliga schnell zurecht

Auch in der Verbandsliga fanden sich die Stauseestädter ohne Umschweife in der neuen Umgebung zurecht, und mit dem vierten Rang mit 29:15 Punkten erreichte der Aufsteiger nicht nur ein starkes Ergebnis; für die TG geht es, genauso wie für den Drittplatzierten TV Reichenbach (30:14 Zähler), nun in die Aufstiegsrelegation.

Der Gegner in der Relegation hat es in sich

Der Schömberger Relegationsgegner hat es mit dem Tabellensechsten der Oberliga Südbaden, dem TuS Altenheim, allerdings absolut in sich. „Wir freuen uns auf diese Begegnung, in dem wir zwar Außenseiter sind, aber alles versuchen werden, um das Bestmögliche zu erreichen. Altenheim muss etwas erreichen, wohingegen wir in diesen Duellen etwas erreichen können und dürfen, so dass wir eventuell psychologische Vorteile haben könnten“, zeigt sich TGS-Trainer René Wismar durchaus optimistisch. „Wir spielen zu Hause und können auf unsere atemberaubenden Fans bauen, die uns schon in der abgelaufenen Saison und auch davor so großartig unterstützt haben.“

TG-Trainer Rene Wismar setzt auf die Heimstärke und die Fans

Zudem spielen wir seit Beginn der Rückrunde sehr konstant und haben gezeigt, dass wir auch gegen einen solchen Gegner bestehen können“, benennt Wismar die Trümpfe seiner Mannschaft. „Infos über den Gegner sind eingeholt werden, aber eine explizite Vorbereitung auf Altenheim wird es nicht geben. Mit dieser Art von Spielvorbereitung sind wir in den vergangenen beiden Jahren gut gefahren“, sagt Wismar. Am 26. April bestritt die TG gegen die HSG Schönbuch die letzte Saisonpartie. Nach dem 29:23-Erfolg waren mit Ausnahme eines längeren Mannschaftsausflugs zwei Abende pro Woche Training angesagt.

Trick und Bolanz werden am Samstag fehlen

Schömberg muss am Samstag auf Andreas Trick (persönliche Gründe) und auf Mike Bolanz (Knieverletzung) verzichten. „Die Aufstiegsrelegation kam für uns außerplanmäßig. Deshalb bin ich froh, dass derzeit keine Urlaubszeit ist“, geht Wismar, der mit seinem Team acht der elf Heimspiele gewann, auf die Situation ein