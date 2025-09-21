Handball: Doppelte Auftaktpleite für die HSG Schwenningen

Beide Mannschaften der neu formierten HSG Schwenningen mussten zum Saisonstart eine Niederlage gegen die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen einstecken.
LANDESLIGAHSG Schwenningen – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen 27:31 (10:13). Die neu formierte Spielgemeinschaft des VfH und der TG Schwenningen startete mit einer Heimniederlage gegen die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen in die neue Saison. Der Landesliga-Aufsteiger erwischte keinen sonderlich guten Start in die Partie, weshalb man von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen musste. Ein ähnliches Bild zeigte sich dann nach dem Seitenwechsel. Durch eine kleine Aufholjagd in den letzten beiden Minuten kamen die Schwenninger noch einmal zurück in die Partie, doch die Hypothek eines zwischenzeitlich deutlichen Rückstands war am Ende zu groß.