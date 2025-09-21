Handball: Doppelte Auftaktpleite für die HSG Schwenningen

„Wir sind schlecht in beide Halbzeiten gekommen. Gerade an der Chancenverwertung und an ein paar Absprachen in der Abwehr müssen wir noch arbeiten. Zugutehalten kann man den Jungs aber auf jeden Fall, dass sie nicht aufgegeben haben, wodurch wir am Ende noch auf vier Tore herangekommen sind“, analysierte Cheftrainer Manuel Hertz-Eichenrode den Auftritt seiner Mannschaft und ergänzte: „Man sagt ja, dass das erste Jahr in der Landesliga das schwerste ist. Wir müssen einfach weitermachen und an uns arbeiten.“ Torschützen: Philip Teubert (5), Patrick Teubert (4), Sven Walter, Marius Anton (beide 3), Christopher Alf, Yannick Teubert, Florin Cuciula, Jan-Nicolai Geistler, Maximilian Dargel (alle 2), Benjamin Früh, Julian Bußhardt (beide 1). BEZIRKSLIGAHSG Schwenningen II – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen II 23:24 (12:14). Auch die zweite Mannschaft der Schwenninger verlor ihren Saisonauftakt vor heimischer Kulisse gegen eine Auswahl aus Mimmenhausen/Mühlhofen. Die Zuschauer in der Deutenberghalle sahen eine über 60 Minuten spannende und ausgeglichene Partie, in der die höchste Führung das zwischenzeitliche 14:10 für die Gäste kurz vor der Halbzeitpause war. Diesen Rückstand egalisierten die Schwenninger jedoch nach dem Seitenwechsel schnell, so dass es in der Folge wieder hin und her ging. Gäste-Akteur Felix Bader gelang 19 Sekunden vor Spielende der Siegtreffer zum 24:23, wodurch die Hausherren eine bittere Niederlage hinnehmen mussten. Torschützen: Philipp Böck (5), Louis Metz (4), Markus Kuresch, Arya Abdulrahman, Dominik Sander (alle 3), Fabian Böck (2), Siyar Kartal, Hendrik Albicker, Leon Baumann (alle 1).