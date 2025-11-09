Handball: Die JSG verpatzt die Anfangsphase

A-JUGEND BUNDESLIGA JSG Balingen-Weilstetten – HC Erlangen 36:41 (14:21). In einem torreichen Spiel musste sich die JSG der Erlanger Offensivwucht geschlagen geben. Die Gäste erwischten einen formidablen Start und führten bereits nach zehn Minuten mit 7:2. „Unsere verpatzte Anfangsphase war ausschlaggebend für die Niederlage, denn diesem Rückstand sind wir die gesamte Spielzeit hindurch hinterher gelaufen“, geht JSG-Trainer Fabian Mayer auf die entscheidende Phase der Partie ein, nach der sich der weitere Spielverlauf ausgeglichen gestaltete.

Zur Halbzeit liegen die Gastgeber mit 14:21 hinten Zwischenzeitlich fing sich Balingen-Weilstetten wieder, musste aber nach dem 9:13 von Julian Kromer (19.) vier Gegentore in Folge hinnehmen und kam im Anschluss im ersten Durchgang nur unwesentlich heran, so dass mit einem 14:21-Rückstand in die Kabinen gegangen wurde.

Erhofftes „Handball-Wunder“ bleibt aus

„Unsere Abwehrarbeit im ersten Durchgang war schlecht“, fand Mayer, der sich mit dem Auftritt seiner Sieben, die die zweite Hälfte mit 22:20 für sich entschied, zufrieden zeigte. „Auch wenn wir einige freie Würfe liegen gelassen haben; insgesamt gesehen haben wir es ganz gut gemacht“, analysierte Mayer nach der Begegnung. Das erhoffte „Handballwunder“ blieb allerdings aus, auch wenn Balingen-Weilstetten zwischenzeitlich bis auf zwei Tore aufschloss. „Zwei- bis dreimal haben wir noch den Fuß in die Tür, kommen aber aufgrund von eigenen Fehlern nicht weiter heran“, so Mayer, dessen Team sich nach aufopferndem Kampf letzten Endes doch beugen musste, da es nach dem 27:29 durch Juniorenweltmeister Lenn Strobel (42.) nicht weiter gelang, zu verkürzen. JSG Balingen-Weilstetten: Böhler, Bessel; Klumpner (2), Henselek (1), Rasmus (3), Ecker (3), Herrmann, Nyesö (4), Dupé (3), Strobel (10/1), Ja.Kromer (1), Dinger (2), Kischko (3), Ju. Kromer (4).