Handball: Die JSG verpatzt die Anfangsphase

Die Mayer-Sieben muss sich nach schwacher erster Halbzeit dem HC Erlangen geschlagen geben.
A-JUGEND BUNDESLIGA JSG Balingen-Weilstetten – HC Erlangen 36:41 (14:21). In einem torreichen Spiel musste sich die JSG der Erlanger Offensivwucht geschlagen geben. Die Gäste erwischten einen formidablen Start und führten bereits nach zehn Minuten mit 7:2. „Unsere verpatzte Anfangsphase war ausschlaggebend für die Niederlage, denn diesem Rückstand sind wir die gesamte Spielzeit hindurch hinterher gelaufen“, geht JSG-Trainer Fabian Mayer auf die entscheidende Phase der Partie ein, nach der sich der weitere Spielverlauf ausgeglichen gestaltete.