Doch ein Selbstläufer war das Rückspiel für das Team von HSG-Trainer Andre Röthlingshöfer, das im Hinspiel mit 33:23 die Oberhands behalten hatte, aber nicht: Mimmenhausen mit zwei wichtigen Rückkehrerinnen präsentierte sich im Vergleich zur Vorwoche vor allem in der Anfangsphase stark formverbessert.

Die ersten neun Minuten entpuppten sich als „One-Women-Show“ von der zu diesem Zeitpunkt fünfmaligen Torschützin Nicole Hesse, die ihr Team fast im Alleingang mit 7:4 in Front brachte. Danach wachten die Gäste von der Schwäbischen Alb aber auf und glichen bis zur 14. Minute zum 7:7 aus. Im Abschluss fing sich das Röthlingshöfer-Team aber drei weitere Gegentreffer ein. und bis zum Seitenwechsel lief es weiterhin alles andere als rund, so dass Mimmenhausen zur Pause mit 15:13 führte.

„In der ersten Halbzeit haben wir kein gutes Spiel gezeigt“

„In der ersten Halbzeit haben wir kein gutes Spiel gezeigt. Wir haben uns viel zu viele Fahrkarten geleistet, es waren zwischen zehn und 14 Fehlwürfe“, analysiert der Trainer der HSG Hossingen-Meßstetten André Röthlingshöfer den ersten Durchgang.

Aus der Kabine kam der Gast mit viel Elan und legte bis zur 40. Minute einen 9:3-Lauf zum 22:18 aus Sich der Schwäbinnen hin. Fortan waren die Gäste am Drücker und bauten ihren Vorsprung in der Folge sukzessive aus. „In der Halbzeit hat das Trainerteam scheinbar die richtigen Worte gefunden. In dieser Phase haben wir Handball vom Allerfeinsten gezeigt“, fand Röthlingshöfer.

Alle Spielerinnen erhalten ihre Einsatzzeiten

„Danach habe ich allen Spielerinnen, die sich fast ausnahmslos in die Torschützenliste eintrugen, Spielzeit gegeben und die Begegnung ist dahingeplätschert“, so Röthlingshöfer. Zwischenzeitlich führte Hossingen-Meßstetten mit 27:22 nach 50 Minuten, doch eine Auszeit Mimmenhausens trug Früchte; so dass die Gastgeberinnen den Rückstand in der Schlussphase noch auf 30:33 verkürzten. HSG Hossingen-Meßstetten: Hauer, Nufer (1), Chatzisavvidou (1), Stier (5), Offermann (2), Jesse (4), Röthlingshöfer (8), Nufer, Roth, Korb, Bengel (3), Sauter (3), Müller (1), Kryspin (3).

