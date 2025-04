Handball: Die „Füchsinnen“ bekommen einen neuen Trainer

1 Der Nachfolger für Trainer Timo Luppold und Co-Trainerin Isabell Beutter ist gefunden: Uwe Villgrattner wird kommende Saison der neue Coach der „Füchsinnen“ des TV Weilstetten. Foto: Kara

Die Verantwortlichen des TV Weilstetten sind bei der Suche nach einem neuen Trainer für die Frauen des TV Weilstetten, die noch in der Verbandsliga spielen, fündig geworden: Uwe Villgrattner wird bei den „Füchsinnen“ in der neuen Saison die Nachfolge von Trainer Timo Luppold und Co-Trainerin Isabell Beutter antreten. Der Pfullinger ist Handballkreisen kein Unbekannter, trainierte er doch in der Vergangenheit schon die Frauen des VfL Pfullingen in der Verbandsliga und die Frauen der SG Ober-/Unterhausen ebenfalls in der Verbandsliga. „Wir haben in den vergangenen Wochen Gespräche geführt und sind uns dann einig geworden“, sagt Beutter.