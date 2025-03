Der HBW Balingen-Weilstetten II geht in der Liga derzeit durch eine schwere Phase. Das Spiel beim SV Plauen-Oberlosa wurde mit 33:38 (12:19) verloren.

Auch im dritten Spiel in Folge setzte es für die „Jung-Gallier“ eine Pleite. Nach den Niederlagen gegen die SG Pforzheim-Eutingen und den EHV Aue hat der HBW II auch sein Spiel in der 3. Liga beim SV 04 Plauen-Oberlosa verloren.

Schwacher Start

Der HBW II wurde von den abstiegsbedrohten Gastgebern kalt erwischt – so lagen die Balinger nach sechs Minuten bereits mit 0:4 hinten. Zwar kam die Truppe von Micha Thiemann bis zur 11. Minute auf 3:5 heran, doch näher als an einen Zwei-Tore-Rückstand sollten die Gäste an diesem Abend nicht mehr kommen.

Dabei konnte der HBW II das Duell bis zur 20. Minute spannend gestalten, da Till Wente auf 9:11 verkürzte. In der Folge netzten die Gastgeber jedoch fünf Mal in Folge, wodurch ein Zwischenergebnis von 9:16 die gallischen Hoffnungen so langsam schwinden ließ.

Hohe Hypothek zur Halbzeit

Vor dem Pausenpfiff traf Sem Banzhaf noch zum 12:19, ehe nach dem Seitenwechsel fünf der ersten sieben Treffer auf das HBW-Konto gingen, wodurch es nach 37 Minuten immerhin 17:21 stand. Die Gastgeber hatten die Zeichen der Zeit jedoch erkannt und lieferten eine überaus dominante Druckphase ab. Zwischen der 40. und 45. Minute jubelten die Sachsen siebenmal am Stück, wodurch die Thiemann-Sieben mit einem Stand von 19:31 deutlich abgehängt wurde.

Torreiche Schlussphase

Der HBW II gab sich jedoch nicht auf und bejubelte zwischen dem 20:32 und 24:32 (49. Minute) vier Treffer in Folge. Balingens Hartnäckigkeit sollte für eine ausgeglichene Schlussphase sorgen. In den letzten acht Minuten trafen die „Jung-Gallier“ siebenmal, während Plauen fünf eigene Treffer erzielte. Damit verliert der HBW II ein zwischendurch einseitiges Spiel am Ende immerhin noch mit 33:38.

Jetzt heißt es erstmal die Köpfe frei bekommen, ehe es am kommenden Sonntag (17 Uhr) erneut in die Ferne geht. Diesmal geht es zum TSV Neuhausen/Filder, welcher derzeit auf dem 8. Tabellenplatz rangiert. Balingen steht nach der neunten Saisonpleite weiterhin auf Platz fünf.

HBW II: Hajdu, Bierfreund; Dupé (3), Flad (3), Römer (1), Strobel (1), Banzhaf (3), Locher (3/2), Wente (8), Mann (4), Dyatlov (7).