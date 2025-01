Die Fans des HBW Balingen-Weilstetten dürfen jubeln: Publikumsliebling und Top-Torschütze Sascha Pfattheicher hat seinen Vertrag beim aktuellen Tabellendritten der 2. Handball-Bundesliga um zwei weitere Jahre verlängert.

Pfattheicher führt Torschützenliste der 2. Bundesliga an

Mit bislang 116 erzielten Toren führt der 27-jährige Badener die Torschützenliste der Liga an und bleibt den Galliern erhalten. „Es macht einfach unglaublich viel Spaß mit den Jungs zusammen Handball zu spielen. Wir spielen schnell und modern. Die Spielidee von Matti Flohr liegt mir. Daher war der HBW natürlich meine erste Option. Ich freue mich auf die kommenden Monate und hoffe auf eine maximal erfolgreiche Zeit.“, äußerte sich der sympathische Linkshänder zu seiner Entscheidung.

Lesen Sie auch

Der Badener etabliert sich schnell bei den Schwaben

Pfattheicher kam in der vergangenen Saison vom TVB Stuttgart zum HBW, um die Verletzung von Leo Prantner zu kompensieren. Dabei etablierte er sich schnell als Schlüsselspieler und bereicherte das Team mit seiner Erfahrung, Vielseitigkeit und seinen beeindruckenden Wurfvarianten. Der gebürtige Karlsruher begann seine Handballkarriere beim SV Blankenloch und der JSG Stutensee, bevor er zur SG Pforzheim/Eutingen in die Dritte Liga wechselte. Bereits ein Jahr später sicherte sich die SG Leutershausen seine Dienste für die 2. Bundesliga. Seine konstant starken Leistungen brachten ihn 2014 zum TVB Stuttgart, wo er ab 2018 fester Bestandteil des Bundesliga-Teams wurde und über 220 Spiele in der Bundesliga sowie im DHB-Pokal absolvierte.

Auch Trainer Matti Flohr freut sich über den Verbleib

Auch HBW-Trainer Matti Flohr freut sich „Wie Sascha in dieser Saison auf Anhieb Verantwortung für das Team übernommen hat, ist beeindruckend. Im Tempospiel, von der Position aus und vor allem vom 7-Meter-Strich, Sascha ist einfach ein immens wichtiger Faktor für uns und ich freue mich, weiterhin mit ihm zu arbeiten.“

HBW ist am 30. Januar wieder im Einsatz

Die nächste Gelegenheit, Pfattheicher und seine Mannschaft in Aktion zu sehen, bietet sich am Donnerstag, den 30. Januar. Beim Testspiel in der Sporthalle am Viadukt in Bietigheim treten die „Gallier“ um 19:00 Uhr gegen den Gastgeber an.