Handball: Der HBW legt schon wieder los
Auch beim Trainingsauftakt der Handballer des HBW ging es in den verschiedensten Spielformen gleich voll zur Sache. Foto: Kara

Die „Gallier“ aus Balingen-Weilstetten bereiten sich intensiv auf den Rückrundenstart in der 2. Bundesliga vor. Die personelle Lage hat sich beim Flohr-Team verbessert.

13 Siege holten die Handballer des HBW Balingen-Weilstetten aus den ersten 17 Spielen in der 2. Bundesliga. Eine Punktausbeute, die nach dem großen personellen Umbruch im Sommer, so nicht unbedingt zu erwarten war. So sieht das auch HBW-Cheftrainer Matthias „Matti“ Flohr, der seine Schützlinge nun auf den Rückrundenstart am 7. Februar intensiv vorbereiten wird: „Das stimmt, das war so nicht zu erwarten. Es war natürlich hilfreich, dass wir im Sommer sehr schnell zusammengefunden haben. Dadurch konnten wir in der Folge auch kontinuierlich und deutliche Siege einfahren, mit wenigen Ausreißern nach unten.“ Nach den Niederlagen zum Saisonauftakt in Potsdam (26:31) und Coburg (28:37) holten die „Gallier“ sieben Siege in Serie, ehe man bei Flohrs Ex-Klub in Dormagen denkbar knapp mit 29:30 das Nachsehen hatte. Zum Abschluss der Hinrunde setzte es dann im Topspiel bei der SG BBM Bietigheim noch eine 27:32-Niederlage. Besonders die letzten beiden Pleiten schmerzen, da der HBW Balingen-Weilstetten hier verletzungs- und krankheitsbedingt auf dem Zahnfleisch daherkam.

 

„Wir mussten immer wieder die Abwehr umstellen und so mit ungewohnten Konstellationen spielen – da war es schwer, ins Tempo zu kommen“, sagt Flohr und ergänzt: „Dennoch müssen wir versuchen, die Phasen im Spiel, in denen es nicht so läuft, kürzer zu gestalten. Um konstanter zu werden, müssen wir zudem auch bei Ausfällen eine stabile Verteidigung stellen.“

Lazarett lichtet sich

Personell sah es beim Trainingsauftakt schon wieder deutlich besser aus. Die zuletzt verletzten Magnus Grupe und Merlin Fuß standen ebenso zur Verfügung, wie etliche krankheitsbedingt ausgefallene Akteure. Lediglich Kreisläufer und Abwehrspezialist Stefan Bauer konnte im Mannschaftstraining nicht mitwirken und absolvierte abseits ein Aufbauprogramm. „Wir schauen von Tag zu Tag, wie der Körper auf die Belastung reagiert. Ich bin jedoch guter Dinge, dass es zum Rückrundenstart passt und ich bis dorthin wieder einsatzfähig bin“, gibt Bauer einen kleinen Ausblick auf die kommenden Wochen.

Drei Testspiele sind geplant

Neben diversen Trainingseinheiten stehen auch drei Testspiele bei den „Galliern“ auf dem Programm. So treffen die Flohr-Schützlinge am 20. Januar in Asperg (19.26 Uhr) auf den klassenhöheren TVB Stuttgart. Nur drei Tage später tritt der HBW in der Sporthalle Aldingen (18 Uhr) gegen den Schweizer Erstligisten Kriens Luzern an und zum Abschluss der Testspiel-Serie geht es in Dornstetten (29. Januar, 18 Uhr) gegen die Kadetten Schaffhausen.

 