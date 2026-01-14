Handball: Der HBW legt schon wieder los

1 Auch beim Trainingsauftakt der Handballer des HBW ging es in den verschiedensten Spielformen gleich voll zur Sache. Foto: Kara Die „Gallier“ aus Balingen-Weilstetten bereiten sich intensiv auf den Rückrundenstart in der 2. Bundesliga vor. Die personelle Lage hat sich beim Flohr-Team verbessert.







Link kopiert



13 Siege holten die Handballer des HBW Balingen-Weilstetten aus den ersten 17 Spielen in der 2. Bundesliga. Eine Punktausbeute, die nach dem großen personellen Umbruch im Sommer, so nicht unbedingt zu erwarten war. So sieht das auch HBW-Cheftrainer Matthias „Matti“ Flohr, der seine Schützlinge nun auf den Rückrundenstart am 7. Februar intensiv vorbereiten wird: „Das stimmt, das war so nicht zu erwarten. Es war natürlich hilfreich, dass wir im Sommer sehr schnell zusammengefunden haben. Dadurch konnten wir in der Folge auch kontinuierlich und deutliche Siege einfahren, mit wenigen Ausreißern nach unten.“ Nach den Niederlagen zum Saisonauftakt in Potsdam (26:31) und Coburg (28:37) holten die „Gallier“ sieben Siege in Serie, ehe man bei Flohrs Ex-Klub in Dormagen denkbar knapp mit 29:30 das Nachsehen hatte. Zum Abschluss der Hinrunde setzte es dann im Topspiel bei der SG BBM Bietigheim noch eine 27:32-Niederlage. Besonders die letzten beiden Pleiten schmerzen, da der HBW Balingen-Weilstetten hier verletzungs- und krankheitsbedingt auf dem Zahnfleisch daherkam.