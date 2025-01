Kaum hat das Jahr 2025 begonnen, da können die Verantwortlichen des Handball-Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II schon den ersten Neuzugang präsentieren: Vom TSV Wolfschlugen kommt Fabian Dirmeier nach Balingen. Der 19-Jährige hat zunächst einen Vertrag für die nächste Spielzeit bei den Jung-Galliern unterschrieben.

Großes Talent am Kreis

„Fabian ist ein großes Talent am Kreis“, erläutert der Sportliche Leiter Guido Singer. „Wir freuen uns sehr, dass er sich für den HBW II entschieden hat. Mit ihm bekommen wir einen jungen, körperlich starken Kreisläufer. Nach der A-Jugend-Bundesliga bei JANO Filder hat er sich dem TSV Wolfschlugen angeschlossen, aktueller Tabellenführer der Oberliga Württemberg. Nun möchte der ehrgeizige Spieler sportlich den nächsten Schritt gehen. Wir sind überzeugt, dass Fabian das Talent dazu hat und freuen uns sehr auf ihn.“

Dirmeier sammelt erste Erfahrungen im Aktivenbereich in Wolfschlugen

Auch Trainer Micha Thiemann freut sich, „dass wir einen jungen Spieler aus der Region bekommen, der darauf brennt, sich auf Drittliganiveau zu beweisen.“ Zwar sei der „Sprung in die 3. Liga recht groß. „Aber ich bin überzeugt, er wird schnell lernen und wir können ihn mit etwas Geduld zu einem gestandenen Drittligaspieler entwickeln. Er wird die Zeit bekommen, die er braucht. Wir werden ihn nach und nach aufbauen. Fabian kommt aus der klassischen Handballausbildung bei JANO und sammelt jetzt erste Erfahrungen im Aktivenbereich in Wolfschlugen Körperlich und von der Einstellung ist er sehr interessant für uns. Er kann im Innenblock decken, ist bereits in jungen Jahren ein Leader.“

Der 19-Jährige absolviert Freiwilliges Soziales Jahr beim HBW

Momentan absolviert Dirmeier sein Abschlussjahr für die Fachhochschulreife und wird ab September ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Geschäftsstelle des HBW beginnen. In Balingen wird er in eine Spieler-WG ziehen. „Das hilft mir sicherlich bei der Eingewöhnung“, sagt Dirmeier. Die Entscheidung für den HBW sei ihm nicht schwergefallen, als die Balinger Trainer auf ihn zugekommen sind. „Der Verein ist bekannt dafür, auf junge Spieler zu setzen, und ich finde es toll, das junge Spieler so gefördert werden.“ Doch zuerst steht das Kennenlernen im Vordergrund: Die Mannschaft, das Trainerteam, das Spielsystem – alles ist neu. Und in der fernen Zukunft lockt natürlich die Bundesligamannschaft. „Das ist schon immer mein Traum, ich freue mich sehr über diese Chance.“

Mika Schüler zieht es zur neuen Saison in die 2. Bundesliga

Allerdings müssen die Jung-Gallier auch einen ganz bitteren Abgang verkraften: Kapitän Mika Schüler wird den Verein am Saisonende in Richtung 2. Bundesliga verlassen. Beim Dessau-Rosslauer HV erhält der hochtalentierte Spielmacher einen Profivertrag. „So sehr der Verlust den HBW II sportlich wie menschlich schmerzt, er zeigt allerdings auch, wie erfolgreich die Anschlussförderung des HBW ist“, so Guido Singer. „Wir wünschen Mika ganz viel Erfolg in Dessau und würden uns freuen, wenn er später einmal wieder zurück nach Balingen kommt.“