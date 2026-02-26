Handball: Das erste Topspiel steht für Rottweil an

Die Verbandsliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den ungeschlagenen Tabellenzweiten aus Oeffingen. Eine Woche später geht es dann zum Primus.

VERBANDSLIGA MÄNNER HSG Rottweil – TV Oeffingen 1897 (Samstag, 20 Uhr, Doppelsporthalle). Der HSG Rottweil steht am Samstagabend ein echtes Spitzenspiel ins Haus. Mit dem TV Oeffingen gastiert der bislang ungeschlagene Tabellenzweite. Nach dem Heimspiel wartet in der darauffolgenden Woche zudem der ebenfalls noch verlustpunktfreie Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen, womit zwei richtungsweisende Wochen auf die HSG zukommen.

HSG punktet im Hinspiel Der TV Oeffingen reist mit beeindruckenden 31:3 Punkten an. Die erste Partie, in der Oeffingen Punkte abgab, war ausgerechnet das Hinspiel gegen Rottweil. Beim 30:30 führte die HSG über weite Strecken und verpasste den Auswärtssieg erst in der Schlussphase.

Danach folgte nur noch ein weiteres Unentschieden gegen Mössingen sowie ein später Punktverlust beim Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen – ein Spiel, das Oeffingen erst in den letzten Sekunden aus der Hand gab.

Der TV ist seit Ende November ohne Punktverlust

Seit Ende November gewann der Tabellenzweite alle sechs Partien, zuletzt deutlich in Schömberg (35:25) und knapp gegen Ditzingen (27:25). „Samstag kommt der bisher ungeschlagene Tabellenzweite, danach der ungeschlagene Tabellenführer auswärts. Das sind zwei sehr herausfordernde Wochen“, ordnet HSG-Trainer Michael Huber die Ausgangslage ein. Mit Blick auf das Hinspiel zeigt sich der Coach selbstbewusst: „Wir haben dort ein sehr gutes Spiel gemacht und über weite Strecken geführt. Nur durch einige Ungereimtheiten am Ende wurde es nur ein Unentschieden.“

Spielstarker Gegner mit klarer Struktur

Oeffingen gilt als spielstarkes Team mit aktiver, aggressiver Abwehrarbeit und klarer Struktur im Positionsangriff. „Sie wollen das Spiel kontrollieren, haben sehr gute Eins-gegen-Eins-Spieler und vermutlich den stärksten Torhüter der Hinrunde in ihren Reihen“, so Huber. Dennoch sieht er auch Ansatzpunkte: „Von der Art der Spielweise liegt uns dieser Gegner eigentlich.“

HSG geht mit Selbstvertrauen in die Partie

Nach dem überzeugenden Auswärtssieg zuletzt geht die HSG mit neuem Selbstvertrauen in die Partie. „Wir haben wieder ein Spiel gezeigt, das unser Potenzial durchblitzen lässt und den Trend auf unsere Seite gezogen. Jetzt wollen wir im Heimspiel wach sein und die Chancen, die wir uns erarbeiten, konsequent nutzen.“

Ob erneut eine Überraschung gegen einen der Liga-Topteams gelingt, wird sich am Samsta zeigen. Klar ist: Die HSG steht vor einer maximal anspruchsvollen Aufgabe und hat bereits bewiesen, dass sie mit der Spitze mithalten kann.