Handball: Das erste Topspiel steht für Rottweil an

Die Verbandsliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den ungeschlagenen Tabellenzweiten aus Oeffingen. Eine Woche später geht es dann zum Primus.
VERBANDSLIGA MÄNNER HSG Rottweil – TV Oeffingen 1897 (Samstag, 20 Uhr, Doppelsporthalle). Der HSG Rottweil steht am Samstagabend ein echtes Spitzenspiel ins Haus. Mit dem TV Oeffingen gastiert der bislang ungeschlagene Tabellenzweite. Nach dem Heimspiel wartet in der darauffolgenden Woche zudem der ebenfalls noch verlustpunktfreie Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen, womit zwei richtungsweisende Wochen auf die HSG zukommen.