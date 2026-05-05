Handball: Damen sorgen für das Highlight bei der SG Hornberg/Lauterbach/Triberg

Die SG Hornberg/Lauterbach/Triberg blickt auf eine ereignisreiche Sajson zurück.
Die Saison 2025/2026 war für die SG Hornberg/Lautebach/Triberg in vielerlei Hinsicht eine besondere und ereignisreiche Spielzeit. Ein Highlight waren erneut die Jugendmannschaften, die mit starken Leistungen und tollen Ergebnissen überzeugten. Die kontinuierliche und engagierte Arbeit der Trainerinnen und Trainer sowie die hohe Motivation der Spielerinnen und Spieler spiegeln sich in den positiven Tabellenplatzierungen und der sportlichen Entwicklung wieder. Die Jugend bleibt damit das Fundament des Vereins.