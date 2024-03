Handball-Bundesligist unterliegt Lemgo: Ein Abend zum Vergessen für Frisch Auf Göppingen

8 Frisch-Auf-Trainer Markus Baur verlor mit seinem Team komplett die Kontrolle. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Nach zuletzt 11:1-Heimpunkten in Serie unterliegt Frisch Auf Göppingen vor 4400 Zuschauern gegen den TBV Lemgo Lippe mit 26:32. Die verlorenen Punkte sind nicht der einzige Rückschlag an einem gebrauchten Abend.









Link kopiert



Es gibt im Sport Spiele, da geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann: Für Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen war das gegen den TBV Lemgo Lippe der Fall. Die Partie vor 4400 Zuschauern in der EWS-Arena ging mit 26:32 (14:14) verloren, zu allem Überfluss musste kurz vor Schluss beim Stand von 24:29 (56.) Torwart Bart Ravensbergen mit der Trage vom Feld gebracht werden – er hatte sich bei der Landung nach einer Abwehraktion am Standbein das Knie verdreht. „Viel schlimmer als das Spiel, ist jetzt das Warten, was bei Bart herauskommt“, sagte Frisch-Auf-Coach Markus Baur.