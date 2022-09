Roi Sanchez vom TVB Stuttgart „Ich bin ein zehnmal besserer Trainer als vor einem Jahr“

Der TVB Stuttgart will am Donnerstag die letzten theoretischen Restzweifel am Klassenverbleib in der Handball-Bundesliga beseitigen. Roi Sanchez spricht über seine erste, turbulente Saison als Cheftrainer in Deutschland und die Lehren, die er daraus zieht.