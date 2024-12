Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart fertigt Frisch Auf Göppingen im Derby ab

16 Riesenjubel beim Trainerduo Jürgen Schweikardt (li.) und Jens Bürkle. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Ein Totalabsturz von Frisch Auf Göppingen kurz nach der Pause entscheidet den Krisen-Gipfel in der Handball-Bundesliga vor 4894 Zuschauern in der Porsche-Arena. Mit einem 9:0-Lauf zieht der TVB Stuttgart davon und gewinnt mit 30:26.









Die einen tanzten wie wild im Kreis, die anderen trabten mit hängenden Köpfen und versteinerten Mienen in die Kabine. Der TVB Stuttgart besiegte in der Handball-Bundesliga den württembergischen Rivalen Frisch Auf Göppingen verdient mit 30:26 (13:12). „Wir haben so viel auf die Mütze bekommen in den vergangenen Wochen. Deshalb tun diese zwei Punkte sehr, sehr gut“, freute sich TVB-Routinier Kai Häfner. „Wir sind alle sehr erleichtert, aber das war nur erste Schritt“, ergänzte Trainer Jürgen Schweikardt nach dem zweiten Saisonsieg, dem ersten unter seiner Regie. Mit nun 4:22 Punkten steht der TVB immer noch auf einem Abstiegsplatz und zwei Punkte hinter Frisch Auf (6:20), das auch im 19. Auswärtsspiel in Serie sieglos blieb. Die Formkurve der beiden Kellerkinder geht in unterschiedliche Richtungen.