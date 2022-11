1 Torwart Daniel Rebmann hält nur noch bis zum Saisonende Bälle für Frisch Auf. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die sportliche Krise bei Frisch Auf Göppingen ist schlimm genug. Jetzt muss der Handball-Bundesligist auch noch drei Abgänge am Saisonende verkraften – einer davon tut ganz besonders weh.















Daniel Rebmann ist eine Identifikationsfigur beim Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen und in der aktuellen Krise (7:19 Punkte) noch der konstanteste Mann. Nun steht fest, dass der Torwart seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Der 28-Jährige bestätigte die Informationen unserer Redaktion, dass er ab dem kommenden Sommer für zwei Jahre zum Ligarivalen VfL Gummersbach wechseln wird: „Die Entscheidung hat nichts mit der aktuellen sportlichen Lage bei Frisch Auf zu tun. Um mich weiterzuentwickeln, habe ich mich entschlossen, erstmals die Region zu verlassen und etwas Neues zu machen, zum Beispiel auch mit einem neuen Torwarttrainer zu arbeiten“, sagt Rebmann.

Die Entscheidung sei ihm sehr schwer gefallen: „Seit ich in der Jugend zu Frisch Auf gewechselt bin, hänge ich an dem Verein. Ab der kommenden Saison möchte ich mich aber neu beweisen, um auch weiter für die Nationalmannschaft interessant zu sein.“

Norsten nach Aalborg

Rebmann hatte offenbar auch lose Kontakte zu Topclubs wie dem THW Kiel, entschied sich aber mit dem diesjährigen Aufsteiger Gummersbach für ein Team, bei dem er mutmaßlich die Nummer eins sein wird und entsprechend viel Spielzeit bekommen dürfte. Der schwedische VfL-Stammkeeper Fabian Norsten wechselt zur kommenden Saison zum dänischen Champions-League-Teilnehmer Aalborg HB.

Frisch Auf hat für die neue Saison aktuell noch den Kroaten Marin Sego unter Vertrag, der seit seinem Wechsel aus Montpellier unter den Hohenstaufen aber keineswegs überzeugen konnte. Als mögliche Nachfolger von Rebmann werden der spanische Nationaltorwart Sergey Fernandez (Benfica Lissabon) und Malte Semisch (GWD Minden) gehandelt.

Neben Rebmann steht nach Informationen unserer Redaktion ein weiterer Abgang fest: Rechtsaußen Kevin Gulliksen zieht es zum dänischen Club Team Tvis Holstebro. Schon länger klar ist der Wechsel von Rückraumspieler Jon Lindenchrone zu den Rhein-Neckar Löwen.

Das nächste Spiel bestreitet Frisch Auf am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in der European League bei Montpellier HB. Ob dann weiter Hartmut Mayerhoffer Trainer sein wird, darüber beriet die Frisch-Auf-Führungsetage am Freitag.