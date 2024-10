Handball-Bundesliga: Meister Magdeburg ist eine Nummer zu groß für den TVB Stuttgart

1 Patrick Zieker muss auch als Spielmacher aushelfen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Stuttgarts Handballer kassieren in der Bundesliga eine weitere Niederlage – überraschen nach dem Wechsel aber mit einer Personalie.









Vor einer anstrengenden englischen Woche hatte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert noch gesagt: „Es kann sein, dass wir in Barcelona gewinnen – und in Stuttgart verlieren.“ In der Praxis verlief es dann doch anders. Denn der TVB war am Sonntag in der Handball-Bundesliga beim 25:36 (15:18) noch chancenloser als der deutsche Meister zuvor in der Champions League in Spanien, wo es Wiegert hinterher fast die Sprache verschlagen hatte: „Es ist schwer, die passenden Worte zu finden.“