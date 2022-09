1 Patrick Volz (beim Wurf) sorgte für entscheidende HBW-Treffer gegen den Schweizer Nationalkeeper Leonard Grazioli. Foto: Scherbaum/Eibner-Pressefoto

Das war nichts für schwache Nerven! Beim 27:26-Erfolg des HBW Balingen-Weilstetten beim TV Hüttenberg waren zwei Akteure spielentscheidend.















Ein Tor durch Felix Danner in der letzten Sekunde hat dem HBW Balingen-Weilstetten den dritten Saisonerfolg in der Zweiten Liga beschert. In einem spannenden Handball-Thriller setzte sich der Absteiger am Samstag beim TV 05/07 Hüttenberg mit 26:27 (11:10) durch.

Taktischer Kniff von Trainer Jens Bürkle

"Das war ein Ritt auf des Messers Schneide", pustete HBW-Trainer Jens Bürkle erst einmal tief durch. Letztlich hat seine taktische Umstellung während einer Auszeit in der 47. Minute einen Umschwung eingeleitet. Konsequent brachte er bis zum Schluss den siebten Feldspieler und hebelte so die starke 3:2:1-Abwehrformation der Hüttenberger aus.

Keeper Simon Sejr der Held des Tages

Insbesondere Filip Vistorop, Daniel Thor Ingason und Danner übernahmen die Verantwortung, setzten selbst die Treffer oder spielten ihre Kameraden frei. Held des Tages war aber HBW-Keeper Simon Sejr mit 16 Paraden, der im Duell mit dem Schweizer Nationaltorhüter Leonard Grazioli knapp die Nase vorn hatte. Beide nahmen ihren Gegenspielern viele freie Würfe weg und sorgten dafür, dass es im Sportzentrum Hüttenberg bis zum Abpfiff spannend blieb.

Kein Leckerbissen

Die Begegnung, die selbst nach Bürkles Einschätzung kein Handball-Leckerbissen war, begann mit Fehlern beider Mannschaften. Oddur Gretarsson verwandelte beide Strafwürfe sicher, und der Brasilianer Guilher Linhares de Souza brachte die "Gallier von der Alb" sogar mit 3:1 in Führung. In Unterzahl traf Vistorop zum 5:3, danach übernahm aber das Team von TVH-Coach Johannes Wohlrab das Zepter, weil die Gäste einfach kein Mittel mehr gegen die offensive Abwehr fanden.

Patrick Volz schlägt siebenmal zu

Seine Jungs seien in dieser Phase zu unbeweglich gewesen, bemängelte Bürkle, "wir dürfen nicht aus dem Stand ins Eins-zu-eins gehen." Die 11:10-Pausenführung der Hüttenberger egalisierte nach dem Wiederanpfiff der siebenfache Torschütze Patrick Volz in Überzahl.

Die Hausherren legten weiterhin vor, und wieder war es Volz, der mit einem Wurf ins verwaiste Gehäuse den 17:17-Ausgleich erzielte. Als der TVH wieder auf plus zwei stellte, riskierte Bürkle alles und brachte den siebten Mann. Volz und der vor allem in der Deckung herausragende Tobias Heinzelmann glichen aus, Ingason brachte seine Farben sogar mit 25:24 in Führung.

Danner trifft mit der Schlusssirene

Der überragende Mittelmann der Mittelhessen, Ian Weber, hielt mit zwei Toren die Hoffnungen der 900 TVH-Fans wenigstens auf einen Punkt aufrecht, ehe ihnen Danner praktisch mit der Schlusssirene einen Strich durch die Rechnung machte. "Ich bin sehr zufrieden, dass wir gewonnen haben", bilanzierte Bürkle. Es sei ein schweres Auswärtsspiel gewesen und die Hüttenberger Abwehr sei "super unangenehm" gewesen. In der Summe habe aber alles geklappt, "und wir waren wieder in der Crunchtime da".

TV 05/07 Hüttenberg – HBW Balingen-Weilstetten 26:27 (11:10)

HBW Balingen-Weilstetten: Sejr (1.-60., 16 P.), Ruminsky (bei zwei 7-m); Volz (7), Vistorop (5), Danner (3), Heinzelmann (3), Gretarsson (3/3), Hildenbrand (2), Ingason (2), Huber (1), Linhares (1), Schoch, Strosack.

TV 05/07 Hüttenberg: Grazioli (1.-60., 14 P), Plaue (bei zwei 7-m); Weber (11/5), Schwarz (3), Kuntscher (2), Theiss (2), Zörb (2), Fujita (1), Klein (1), Kompenhans (1), Reichl (1), Ribeiro (1), Schreiber (1), Kirschner, Opitz, Hofmann.

Zwei Minuten: Zörb (2), Theiss – Danner (2), Schoch.

Nächstes Spiel: HBW Balingen-Weilstetten – TV Großwallstadt, Samstag, 24. September, 19 Uhr, SparkassenArena Balingen.