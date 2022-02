1 Daumen hoch: Nationalspieler Felix Danner wird in der nächsten Saison für den HBW Balingen-Weilstetten auflaufen. Foto: Eibner

Das Gerücht, dass Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten für die kommende Saison einen personellen Coup gelandet hat, kursierte bereits seit einigen Tagen auf diversen Internetplattformen. Nach dem der Vertrag nun unterzeichnet und alles in trockenen Tüchern ist, hat HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel das Gerücht bestätig:















Der 18-fache Nationalspieler Felix Danner wird von der HSG Wetzlar zum HBW Balingen-Weilstetten wechseln.

"Standen schon seit längerer Zeit im Kontakt"

"Wir haben tatsächlich mit Felix schon seit längerer Zeit immer wieder mal Kontakt und, dass es jetzt mit einer Verpflichtung geklappt hat, freut mich ganz besonders", strahlte Strobel bei der Bekanntgabe. Der erfahrene Kreisläufer und Abwehrstratege unterschrieb bei den Galliern einen Vertrag mit einer Liga unabhängigen Laufzeit von zwei Jahren. "Die Gespräche mit Felix waren sehr konstruktiv. Von unserem Konzept mussten wir ihn nicht lange überzeugen, weil er den HBW schon auf Grund seiner Heimatnähe seit Jahren verfolgt und weiß, wie wir arbeiten", erklärte Strobel, dass es den Verantwortlichen auch wichtig gewesen sei, dass nicht nur sportlich alles passt, sondern auch die Rahmenbedingungen in die Struktur der Gallier passen.

Danner freut sich auf seinen neuen Verein

"Ich freue mich auf die Aufgaben beim HBW die viel Einsatz erfordern werden und möchte gerne dabei helfen und meinen Teil dazu beitragen, die Ziele des Vereins zu verwirklichen. Balingen hat mich in meiner Karriere immer begleitet", erklärte der künftige Gallier, dass das schon in seiner Jugendzeit angefangen habe. Schon zu Beginn seiner Karriere, mit der er bei der SG Köndringen-Teningen (Südbaden) so richtig durchstartete, sei er immer wieder auf den HBW gestoßen. Es sei für ihn immer beeindruckend gewesen, was die Balinger aus ihren Gegebenheiten gemacht hätten. "Da möchte ich ab der kommenden Saison auch meinen Teil dazu beitragen, dem Verein zu helfen und den Fans schönen und spannenden Handball zeigen" ist sich Danner darüber im Klaren, was auf ihn zukommt.

Nähe zur Heimat als wichtiges Argument

Mit ein Argument pro HBW sei bei seiner Entscheidung auch die Nähe zu seiner Heimat gewesen. Als gebürtiger Freiburger hätten ihm die südlichen Temperaturen und das sonnige Wetter vom Kaiserstuhl in den letzten 14 Jahren in Nordhessen schon etwas gefehlt. "Alles in allem hatte ich einfach das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, nach Balingen zu wechseln", begründete der Kreisläufer seine Entscheidung und freut sich auf das, was ab der kommenden Saison auf ihn wartet.

HBW-Cheftrainer Jens Bürkle ist von Danners Qualitäten überzeugt

"Das ist natürlich großartig, dass wir mit Felix Danner einen Spieler bekommen, der sowohl vorne als auch hinten agieren kann, der unheimlich viel Erfahrung hat und in manchen Situationen auch eine andere Perspektive in unsere Mannschaft mit reinbringen wird", freut sich auch Chef-Coach Jens Bürkle, dass sich Danner für den HBW entschieden hat. Im Moment würde der Kreisläufer bei der HSG Wetzlar eine überzeugende Saison spielen "und ich bin mir sicher, dass er das bei uns fortsetzen wird. Auch unseren jungen Spielern wird Felix von seiner Erfahrung viel mit auf den Weg geben können", ist der Sportwissenschaftler davon überzeugt, dass sein Neuzugang auch eine wichtige Rolle für die zahlreichen Nachwuchsspieler übernehmen wird.

Vertrag von Marcel Niemeyer wird nicht verlängert

Mit der Verpflichtung von Felix Danner ist auch die Entscheidung gefallen, den Vertrag von Marcel Niemeyer nach der Saison nicht zu verlängern. "Marcel war für uns in den letzten Jahren eine wichtige Stütze. Es ist schade, dass er zuletzt mit zwei schweren Verletzungen zu kämpfen hatte und bisher nicht mehr so richtig zurückgekommen ist", bedauerte Wolfgang Strobel, dass es eine schwierige Entscheidung war, sie so zu treffen. "Aber aus der Gesamtkonstellation heraus, mussten wir uns dafür entscheiden, den Vertrag nicht zu verlängern. Wir wünschen ›Manni‹ alles, alles Gute für seinen weiteren Weg und, dass er vor allem schnell wieder auf die Beine kommt", bedankte sich Strobel bei dem 28-Jährigen, dem es selber wichtig ist, sich bei allen vorab schon mal zu bedanken und der auf Grund dem Reha-Verlauf noch in der laufenden Saison zurück auf die Platte möchte: "Ich bin stolz darauf vier Jahre Gallier gewesen zu sein und möchte mich bei den Fans, Verantwortlichen und Sponsoren jetzt schon einmal für alles bedanken. Die Entscheidung des Vereins den Vertrag nicht zu verlängern, akzeptiere ich. Meine Reha ist jetzt fast abgeschlossen und es lief durchweg positiv für mich. Ich hoffe darauf die Jungs bald auf dem Feld wieder unterstützen zu können."