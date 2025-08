Handball-Bundesliga der Frauen: Tritt die HB Ludwigsburg mit einer Rumpftruppe an?

Für die Monate Juni, Juli, August beziehen die Spielerinnen des Handball-Bundesligisten HB Ludwigsburg Insolvenzausfallgeld. Diese kurzfristige finanzielle Absicherung macht die Laune bei den Beteiligten aber auch nicht besser: „Allen tut am meisten weh, dass das, was wir hier mit dieser absoluten Ausnahmemannschaft geschaffen und geleistet haben, nicht mehr weitergeht. Wir sind gerade megatraurig und einfach ratlos“, sagt Xenia Smits. Die deutsche Nationalspielerin bekam am Montag wie das gesamte Team mitgeteilt, dass sie sich, aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Grundlage, einen neuen Verein suchen kann.

Xenia Smits wird unterkommen

Dass dies im August, wenn die allermeisten Clubs ihre Kaderplanungen abgeschlossen haben, nicht einfach ist, dürfte jedem klar sein. Dennoch wird eine Ausnahmespielerin wie Xenia Smits unterkommen. Nach Informationen unserer Redaktion steht die 31-Jährige in aussichtsreichen Verhandlungen mit einem ausländischen Topclub. Auch andere Nationalspielerinnen werden neue Vereine finden, auch wenn das mit finanziellen Abstrichen und teils auch familiären Unannehmlichkeiten verbunden sein dürfte. Die polnische Rückraum-Allrounderin Karolina Kudalcz-Gloc (40) plant, ihre Karriere zu beenden.

Bleibt die Frage, ob es bei der HB Ludwigsburg möglicherweise mit einer Rumpftruppe weitergeht, die versucht, den Abstieg zu verhindern. Tritt die HBL an, wäre wenigstens die Lizenz gerettet, man könnte in der Saison 2026/27 zumindest in der zweiten Liga antreten. Ansonsten müsste ein eventueller Neustart in der Oberliga stattfinden (die zweite Mannschaft spielt in der Landesliga).

Antreten in Königsklasse wäre Farce

Mit einem Antreten in der Bundesliga wäre aber auch zwingend die Teilnahme an der Champions League verbunden, für die sich die HBL als deutscher Meister qualifiziert hat. Dies wäre mit dem mutmaßlich zur Verfügung stehenden Team wohl eine Farce und nicht darstellbar.

„Große Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht, hat man uns nicht gemacht“, sagt Xenia Smits nach der Sitzung am Montagabend. Die Konkurrenz drängt jedenfalls auf eine schnelle Entscheidung. Der Supercup in München mit der geplanten Partie HB Ludwigsburg – HSG Blomberg-Lippe steht schon am 23. August an. Das erste Ligaspiel bei Frisch Auf Göppingen ist auf 30. August terminiert. Für Frisch Auf sind bereits Kosten entstanden, Ankündigungsplakate hängen in der Stadt, weitere würden anfallen, wenn nicht bald Klarheit herrscht.

Köhle hofft weiter

„Unser Ziel ist weiterhin, den Supercup zu bestreiten und in der kommenden Saison in der ersten Bundesliga zu spielen. Ob es umsetzbar ist, werden wir sehen“, sagte HBL-Vorstandschef Christian Köhle. „Es stehen noch Antworten von über 200 angefragten Sponsoren aus. Vielleicht kriegen wir die Lücke ja doch noch ein Stück weiter geschlossen. Dazu kommen die Rückmeldungen der Spielerinnen, ob und zu welchen Bezügen sie womöglich weiter für uns spielen würden.“ Man hoffe, bis Ende der Woche mehr Klarheit haben. Köhle: „Uns ist natürlich auch bewusst, dass wir eine Verantwortung nicht zuletzt gegenüber Liga und Fans haben, und sich dieser Prozess daher nicht ewig hinziehen kann.“

Wie auch immer die Sache ausgeht: Der Schaden für die Frauenhandball im Jahr der Heim-WM durch die Misswirtschaft beim Aushängeschild ist riesig. Internationale Startplätze für die deutschen Clubs dürften verloren gehen, weil keine Punkte für das Ranking ergattert werden können. Noch schlimmer ist der Verlust an Prestige. Und dass kein Unternehmen in den vergangenen Wochen sich für eine bestimmt publicityträchtige Rettung der Ausnahmemannschaft HB Ludwigsburg durchringen konnte, zeigt irgendwo auch den Stellenwert des Frauenhandballs.

Das sagt der Bundestrainer

Bundestrainer Markus Gaugisch drückt es vorsichtig aus: „Diese Nachricht und die daraus resultierende Unsicherheit sind wenige Monate vor der Heim-WM natürlich nicht optimal für die Spielerinnen und auch das Trainerteam mit Frederick Griesbach und Jasmina Jankovic-Rebmann, die auch bei uns im Nationalmannschafts-Trainerteam sind.“ Er hoffe, dass alle Beteiligten so schnell wie möglich Lösungen finden. „Wir werden sie dabei so gut es geht unterstützen“, sagt Gaugisch.