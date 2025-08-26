Nach wochenlanger Ungewissheit steht nun fest: Die HB Ludwigsburg wird auch nicht mit reduziertem Etat am Spielbetrieb der Frauenhandball-Bundesliga teilnehmen.
Alle Bemühungen blieben am Ende erfolglos: Die in finanzielle Schieflage geratene HB Ludwigsburg wird nicht am Spielbetrieb der kommenden Saison in der Handball-Bundesliga der Frauen teilnehmen. Dies ist ein herber Schlag für den deutschen Frauenhandball im Jahr der Heim-WM. Bis zuletzt hatte der amtierende deutsche Meister darum gekämpft, um wenigstens mit einem Rumpfteam mit abgespeckten Etat in die Runde zu starten.