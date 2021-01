Handball Bürkle: "Wir haben viel und gut trainiert"

"Wir haben viel und gut trainiert", sagt HBW-Coach Jens Bürkle. Allerdings hatte der Sportwissenschaftler mitunter andere Einheiten geplant. "Wir haben aufgrund der angeschlagenen Spieler nicht in dem Maß Abwehr trainiert, wie wir das vorgesehen hatten. Wir haben aber trotzdem viel am Gegenstoß gearbeitet."

Und genau das will Bürkle heute Nachmittag sehen, wenn seine Mannschaft ein Testspiel beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim bestreitet. "Vielleicht werden wir das Gegenstoß-Spiel auch etwas übertreiben. Es geht darum, dass wir die Sachen umsetzen. Aber es würde mich schon freuen, wenn die Jungs am Ende ein gutes Ergebnis hinbekommen würden", so Bürkle, der die Ausfälle im linken Rückraum von Lipovina und Zobel wie schon in manchem Liga-Spiel mit einer aus Rechtshändern bestehenden Reihe kompensieren will. Was sich der Trainer zudem erhofft? "Dass jeder die Chance nutzt, sich in diesem Spiel zu zeigen. Das wünsche ich mir gerade von unserer zweiten Reihe, die ihre Möglichkeiten bekommen wird."