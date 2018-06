Handball Blumberg und VfH nun Seite an Seite

Unterm Dach des VfH

Sven Mittelstädt, der Sportvorsitzende des TSC Blumberg, und Peter Gary (Vorsitzender des VfH Schwenningen) haben ihre Gespräche, die im Spätwinter konkret wurden, im Hinblick auf die kommende Saison erfolgreich abgeschlossen. Das Ergebnis: Ein Großteil der bisherigen ersten Blumberger Mannschaft wird den VfH Schwennngen (siehe auch Kader) in der neuen Runde verstärken. In der württembergischen Bezirksklasse haben die Verantwortlichen hohe Ziele, wollen so schnell wie möglich die Rückkehr in die Bezirksliga schaffen. Trainiert wird das Team von den beiden Coaches Manuel Hertz-Eichenrode (bisher Blumberg) und Florin Cuciula (bisher VfH-Spielertrainer).

Die jeweiligen zweiten Mannschaften bleiben jedoch weiterhin selbstständig und spielen weiter beim württembergischen Bezirk beziehungsweise im Bezirk Bodensee-Hegau. Die Jugendmannschaften des TSC Blumberg und des VfH Schwenningen bleiben ebenso in ihren Bezirken selbstständig. Die Heimspiele sollen gleichmäßig auf die Austragungsorte Schwenningen, Donaueschingen und Blumberg verteilt werden. Trainiert wird überwiegend in der Schwenninger Deutenberghalle.