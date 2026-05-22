Nach Olympia-Silber und dem EM-Finale setzt der Deutsche Handballbund auf Kontinuität und verlängert den Vertrag mit Bundestrainer Alfred Gislason. Jetzt richtet sich der Fokus auf die Gold-Mission.
Dortmund - Kontinuität statt Neuausrichtung: Alfred Gislason bleibt auch über die Heim-Weltmeisterschaft hinaus Bundestrainer der deutschen Handballer. Knapp acht Monate vor dem Winter-Höhepunkt im eigenen Land verkündete der Deutsche Handballbund die Vertragsverlängerung mit dem Isländer bis zu den Olympischen Spielen in Los Angeles.