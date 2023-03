6 Der Pfiff auf zwei Fingern – da wussten die Spieler, der Trainer braucht unsere Aufmerksamkeit. Foto: Kienzler/Kienzler

Der ehemalige HBW-Erfolgstrainer ist unerwartet im Alter von 69 Jahren verstorben. Seine ehemaligen Weggefährten erinnern sich.









Die Meldung schlug am Dienstag ein wie eine Bombe: Rolf Brack, langjähriger Trainer des Handball-Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten war in der Nacht nach einer Operation unerwartet im Alter von 69 Jahren verstorben. Der Sportwissenschaftler schaffte im Jahr 2006 mit den „Galliern von der Alb“ den erstmaligen Aufstieg in die 1. Bundesliga und war über viele Jahre prägend für die Balinger Handballer bis zu seinem Abschied im Dezember 2013.