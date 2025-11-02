WM in Marokko: Balingen hat drei Handball-Weltmeister

Kalle Gaugisch, Friedrich Henselek und Lenn Strobel von der JSG Balingen-Weilstetten holen mit der deutschen U17-Nationalmannschaft bei der WM in Marokko den Titel.
Was für ein Triumph für die deutsche U17-Handball-Nationalmannschaft: Bei der Weltmeisterschaft in Marokko holen sich die Youngster von Trainer Jochen Beppler den Titel und mit von der Partie mit Kalle Gaugisch, Friedrich Henselek und Lennart Strobel gleich drei Spieler der JSG Balingen-Weilstetten, die entscheidenden Anteil am 44:43 (18:1)-Endspielerfolg nach Verlängerung gegen Ägypten.