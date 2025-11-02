WM in Marokko: Balingen hat drei Handball-Weltmeister

Kalle Gaugisch, Friedrich Henselek und Lenn Strobel von der JSG Balingen-Weilstetten holen mit der deutschen U17-Nationalmannschaft bei der WM in Marokko den Titel.

Was für ein Triumph für die deutsche U17-Handball-Nationalmannschaft: Bei der Weltmeisterschaft in Marokko holen sich die Youngster von Trainer Jochen Beppler den Titel und mit von der Partie mit Kalle Gaugisch, Friedrich Henselek und Lennart Strobel gleich drei Spieler der JSG Balingen-Weilstetten, die entscheidenden Anteil am 44:43 (18:1)-Endspielerfolg nach Verlängerung gegen Ägypten.

Denn nach dem die deutschen Junioren die Vorrunde mit deutlichen Siegen gegen den Iran (45:20), Puerto Rico (54:15) und Argentinien (44:22) nach Belieben dominiert und auch im Halbfnale gegen Katar (39:22) nichts hatten anbrennen lassen, wartete im Endspiel mit Ägypten ein Gegner auf Augenhöhe.

Die Nordafrikaner erwischten zwar den besseren Start; aber das deutsche Team hielt dagegen, und so entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Deutschland bis zum 7:5 mit zwei Toren führte, ehe Ägypten zum 10:10 ausglich und anschließend sogar mit 14:12 in Führung ging. Aber mit einem Drei-Tore-Lauf zum 15:14 drehten die Jungs von Nationalcoach Beppler erneut das Spiel und nahmen einen knappen 18:17-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten zunächst die Ägypter Oberwasser, holten sich mit dem 19:18 die Führung zurück und bauten diese sogar auf 27:23 aus.

Aber die DHB-Auswahl fightete zurück, dampfte mit Tempogegenstößen nach Ballgewinnen den Rückstand Tor um Tor ein und glich zum 27:27 aus. Doch in der Schlussphase ging Ägypten erneut in Front und führte drei Minuten vor dem Ende mit 35:33. Aber Deutschland schlug zurück, und wenige Sekunden vor dem Abpfiff besorgte Kalle Gaugisch mit einem Schlagwurf das 37:37 – die Verlängerung musste die Entscheidung bringen.

Und in dieser ging der Handball-Krimi nahtlos weiter: Leo Nowak – mit 15/3 Toren bester Werfer der Partie – und Julius Pöthke sorgten für die deutsche 39:37-Führung; aber Ägypten blieb durch den 13-fachen Torschützen Youssef Ahmed dran. Aber das deutsche Team hatte zu Beginn der zweiten Hälfte der Verlängerung die passenden Antworten. Gaugisch brachte das DHB-Team mit dem 41:39 wieder mit zwei Toren in Front; und auf die jeweiligen Anschlusstreffer der Ägypter legten die Beppler-Jungs einen Treffer nach und führten so wenige Sekunden vor Schluss mit 44:42. Ägypten gelang zwar noch das 43:44 – aber danach war Schluss und die deutsche U17 Weltmeister!

Auch Fabian Mayer, der Trainer des Trios bei der JSG Balingen-Weilstetten zeigt sich begeistert: „Mich freut es sehr für die Jungs. Vor allem, weil alle Drei auch viele Spielanteile hatten. Fritz Henselek und Lenn Strobel, dem sechs Tore gelangen, durften im Endspiel sogar anfangen, und Kalle Gaugisch wirft in letzter Sekunde den Ausgleichstreffer für die Verlängerung!“

Der erfahrene Coach gesteht ein, „dass wir schon die Hoffnung hatten, dass sie eine Medaille mitbringen – und sie haben geliefert. Es waren zwar nicht alle Nationen vertreten, aber das soll die Leistung der Jungs nicht schmälern.“

Mayer glaubt, dass dieser Erfolg seinen Spielern Rückenwind geben und Lust auf mehr machen wird. „Zuerst steht natürlich die Belastungssteuerung auf dem Programm, wenn sie bei uns zurück sind, und dann erhoffe ich mir natürlich, dass sie das Selbstbewusstsein auch mit in den November nehmen.“