Handball B-Jugend Bundesliga: JSG verliert erstes Viertelfinale klar

Nach Niederlage des FC St. Pauli gegen Stuttgart Bericht: VfB-Fans in Hamburger Taxi mit Pyros attackiert

Nach der 0:1-Niederlage des FC St. Pauli gegen den VfB kochten die Emotionen hoch. Laut einem Medienbericht kam es zu zwei gewalttätigen Attacken. In einem Fall sollen VfB-Fans in einem Taxi mit Pyrotechnik angegriffen worden sein. Was die Polizei dazu sagt.