Handball B-Jugend Bundesliga: JSG geht raus mit Applaus

B-JUGEND BUNDESLIGA Viertelfinale: TSV Bayer Dormagen – JSG Balingen/Weilstetten 31:23 (13.12). Das erhoffte Wunder nach dem 27:38 beim ersten Aufeinandertreffen in der vergangenen Woche blieb aus. Nach der 23:31-Rückspielniederlage gegen den TSV Bayer Dormagen ist das Viertelfinale für die B-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten Endstation im Kampf um die Deutsche Meisterschaft. Eine überragende Runde wurde somit nicht gekrönt.

JSG hät im ersten Durchgang gut mit

So richtig an der Sensation schnupperte die JSG von Beginn an nicht; trotzdem präsentierte sich der Gast in der ersten Hälfte in ausgezeichneter Verfassung und ließ sich nie mehr als um zwei Treffer abschütteln, so dass mit einem 12:13-Rückstand die Seiten gewechselt wurden.

Nach Schwächephase fällt die Entscheidung

Nach dem 13:13-Ausgleich von Linus Firmbach 27 Sekunden nach Wiederaufnahme erfolgte aber die erste richtige Schwächephase, in der viermal hintereinander der Favorit traf. Die JSG kämpfte sich noch einmal bis auf 17:19 heran (39.), musste im Anschluss allerdings einen 2:8-Lauf hinnehmen. Die Schlussminuten wurden ausgeglichen gestaltet, so dass am Ende eine 23:31-Niederlage zu Buche stand. JSG Balingen-Weilstetten: Fischer, Strobel (4), Böhler, Firmbach (2), Gaugisch (4), Henselek (6), Haug (2), Abermeth (1), Bee (1), Dinger, Herrmann (1), Gola (1), Kromer (1), Parlak.