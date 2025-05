Angetrieben von einer großartigen Kulisse mit etlichen lautstarken TSV-Fans erwischten die Altensteiger Handballer in der ersten Halbzeit einen nervösen Start. Viele technische Fehler ermöglichten den Sinzheimern eine 7:3-Führung nach 15 Zeigerumdrehungen.

Tomislav Sudaric verkürzte mit einem Zwischenspurt zum 7:5, und Jannik Holzäpfel gelang unter Zeitdruck der umjubelte Anschlusstreffer. Lukas Scheu erzielte in der 23. Spielminute den erstmaligen Ausgleich. Danach ging es im Gleichschritt der Pausensirene (13:12) entgegen.

Gäste legen Gang zu

In Hälfte zwei bot sich den vielen Zuschauern zunächst das gleiche Bild. Doch die Gäste aus der Verbandsliga konnten ab der 35. Minute, antrieben von Alexander Hils, einen Gang zulegen. Hils, Hannes Wagner und wieder Tomislav Sudaric erzielten in der 47. Minute erstmals einen Vier-Tore-Vorsprung, den der heimische Trainer gleich mit seiner letzten Auszeit quittierte.

Das zeigt Wirkung

Dies zeigte Wirkung, und die Südbadener konnten danach nochmals verkürzen und waren beim 21:22 wieder voll da. Diesmal zog Gästetrainer Nenad Gojsovic die grüne Auszeitkarte, um seine Mannen wieder neu auszurichten.

Es wird wird deutlicher

In den letzten Minuten konnte der TSV wieder eine deutlichere Führung, auch dank vieler super Paraden von Torhüter Teddy Bormann, erzielen. Niklas Holzäpfel gelang drei Sekunden vor der Schlusssirene der viel umjubelte Endstand zum 24:27.

TSV Altensteig: Felix Bormann und Lovro Boticki im Tor; Tomislav Sudaric (10), Alexander Hils (6), Jannik Holzäpfel (3), Lukas Scheu (3), Hannes Wagner (3), Paul Wagner (1), Niklas Holzäpfel (1), Jonathan Eckhard, Alexander Kohler, Tim Schweizer, Gabor Karap, Constantin Kost.

Tag der Entscheidung

Am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, kommt es dann in der Altensteiger Justus-Perels-Halle um 15 Uhr zum alles entscheidenden Rückspiel. Dank der guten guten Ausgangslage vom Hinspiel in Sinzheim, liegt die Favoritenrolle erstmals beim klassentieferen TSV Altensteig.

Auch die Zweite kann’s packen

Doch das Ergebnis darf nicht täuschen, schließlich erwarten die Südbadener noch einen im Hinspiel verhinderten Spieler aus dem Urlaub zurück und werden sicherlich alles in die Waagschale werfen, um die neue Liga zu erreichen.

Der TSV Altensteig 2 ist dann am Freitag ebenfalle gefordert in Sachen Aufstieg. Für die Truppe von Veljko Saula geht es in Langensteinbach um den Aufstieg in die Landesliga.

Nach den hauchdünnen Niederlage mit einem Tor, ist im Rückspiel ebenfalls noch alles möglich. Spielbeginn in der Jahnsporthalle in Langensteinbach ist um 20 Uhr.