Für Altensteigs Handballer geht es in zwei Spielen um alles oder nichts. Der Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg ist ein Traum. Der TSV setzt einen Fan-Bus ein.

Die reguläre Handball-Saison ist seit zwei Wochen vorbei, doch für die erste Mannschaft des TSV Altensteig kommen die wichtigsten Spiele der Saison jetzt erst.

BSV Phönix Sinzheim – TSV Altensteig (Freitag, 20 Uhr, Fremersberghalle Sinzheim). Nach sieben Siegen in Folge wartete die Mannschaft von Trainer Nenad Gojsovic gespannt auf ihren Gegner für die Aufstiegsrelegation um die Oberliga Baden-Württemberg.

Zwei Entscheidungsspiele

Mittlerweile steht dieser fest, die Altensteiger bekommen es in zwei Entscheidungsspielen mit dem Siebtplatzierten aus der Oberliga Südbaden zu tun, dem BSV Phönix Sinzheim.

Beim Gegner läuft’s

Ähnlich wie der TSV präsentierten sich die Sinzheimer in der Endphase der Saison formstark und verloren lediglich die Partien gegen die Spitzenteams aus der Oberliga Südbaden. Die Saison der Mannschaft aus dem Landkreis Rastatt verlief allerdings alles andere als ruhig. Mitte November trennte man sich von Trainer Kalman Fenyö, der durch Dragi Paunovic ersetzt wurde. Dieser schaffte mit seiner Mannschaft in einem knappen Saisonendspurt den Einzug in die Relegation.

Beim Altensteiger Gegner ist im Angriff vor allem der wurfgewaltige Rückraumspieler Nils Achermann auffällig, der in der abgelaufenen Saison über 150 Tore für seine Farben erzielen konnte. Ansonsten zeigen sich die Sinzheimer als starkes Kollektiv und spielen eine offensive, physisch starke und aggressive Abwehr.

Aus einer höheren Liga

Nach langer Ungewissheit über Gegner und Terminierung der Aufstiegsspiele freut man sich im Lager des TSV Altensteig sehr auf die beiden Partien. Ein Aufstieg in Oberliga Baden-Württemberg wäre die Krönung für zwei zuletzt erfolgreiche Spielzeiten der Schwarzwälder.

Auch wenn der Gegner aus der höheren Liga kommt, möchte man sich wie zuletzt auf die eigenen Stärken konzentrieren und alles in die Waagschale werfen um den Aufstieg zu schaffen.

Fan-Bus fährt

Um die Mannschaft bestmöglich von der Tribüne aus zu unterstützen, setzt der TSV Altensteig einen Fan-Bus ein. Verbindliche Anmeldungen bitte unter: reime@tsvaltensteig.de. Abfahrt ist am Freitag um 17 Uhr an der Markgrafenschule Altensteig. Der Unkostenbeitrag pro Person beträgt 10 Euro .

Nach einem hoffentlich spannenden Hinspiel findet das Rückspiel am Feiertag Christhimmelfahrt um 15 Uhr in der Altensteiger Justus-Perels-Halle statt.