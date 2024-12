Handball: Auch Elias Huber bleibt ein „Gallier“

Nach der verkündeten Vertragsverlängerung von Mannschaftskapitän Tobias Heinzelmann hat HBW-Geschäftsführer Felix König eine weitere erfreuliche Personalentscheidung bekanntgeben: Auch Spielmacher Elias Huber, der zuletzt am Mittwochabend ein überragendes Spiel im beim 39:37-Erfolg der Schwaben im DHB-Pokal-Viertelfinale beim HSC 2000 Coburg abgeliefert hat, wird für zwei weitere Jahre das Trikot der Gallier tragen.

Aus dem eigenen Nachwuchs in die Bundesliga

„Elias ist ein klassisches Beispiel dafür, wie man als junger Spieler bei den Galliern den Sprung in die Bundesliga schaffen kann“, hob Felix König den sportlichen Werdegang des 22-jährigen Spielmachers hervor, der seit der B-Jugend konsequent seinen Weg verfolgt.

Über die JSG und den HBW II geht es für Huber in die erste Mannschaft

Bereits in seiner A-Jugendzeit bei der JSG Balingen-Weilstetten machte Huber durch zahlreiche Spielanteile im Nachwuchskader des HBW auf sich aufmerksam. In der Saison 2021/22 gelang ihm der endgültige Sprung in den Drittligakader der Gallier. Nur ein Jahr später feierte der quirlige Spielmacher seine ersten Einsätze in der Bundesligamannschaft. Mit seiner Spielweise erarbeitete er sich Woche für Woche mehr Spielanteile, so dass ihm die damaligen Verantwortlichen im Januar 2023 seinen ersten Zwei-Jahres-Vertrag anboten. Nun ist die Verlängerung um zwei weitere Jahre unter Dach und Fach.

Trainer Flohr lobt die dynamische Spielweise

Trainer Matthias „Matti“ Flohr äußerte sich dazu: „Elias ist mit seiner dynamischen und kreativen Spielweise der Motor unseres Angriffsspiels. Er hat in diesem Jahr große Entwicklungsschritte gemacht und ist zu einem Leistungsträger der Mannschaft geworden. Ich freue mich sehr, dass wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen.“

Der Spielmacher freut sich auf die weitere Zeit beim HBW

„Ich freue mich auf zwei weitere Jahre hier in Balingen“, erklärte Huber nach seiner Vertragsunterschrift. Besonders hob er hervor, wie wichtig ihm das Vertrauen seines Trainers sei. Durch viele Spielanteile erhalte er die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und sich selbst weiterzuentwickeln. „Deshalb fiel mir die Entscheidung für den HBW auch sehr leicht“, fügt der Spielmacher hinzu, der sich darauf freut, mit dem gesamten Team weiter an den gemeinsamen Zielen zu arbeiten